Нацбанк у I кварталі збільшив активи на 2,7% - до 409,58 млрд грн

Національний банк України у січні-березні 2013 року збільшив активи на 2,7%, або на 10,6 млрд грн - до 409,577 млрд грн, йдеться у повідомленні НБУ, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» №82 за 8 травня.

Згідно з повідомленням, у структурі активів Нацбанку кошти і депозити в іноземній валюті знизилися в першому кварталі на 0,8% - до 60,054 млрд грн, цінні папери нерезидентів - зросли на 0,8%, до 130,45 млрд грн, авуари НБУ в спеціальних правах запозичення - зросли на 4,1%, до 76 млн грн. Монетарне золото зменшилося в січні-березні 2013 року на 2,4% - до 8,96 млрд грн, цінні папери України - збільшилися на 17,2% - до 122,577 млрд грн, кредити банкам та іншим позичальникам - скоротилися на 17,6% - до 53,593 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ - зменшилися на 2,5%, до 16,441 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за звітний період зросли на 2,3% - до 339,725 млрд грн, у тому числі банкноти і монети в обороті зросли на 1% - до 225,152 млрд грн, зобов'язання перед МВФ скоротилися на 12,92% - до 48,556 млрд грн.

Статутний капітал НБУ в 2012 році залишався на рівні 100 млн грн, власний капітал зріс на 4,4% - до 69,852 млрд грн, резерви переоцінки активів і зобов'язань - зменшилися на 0,15% - до 44,359 млрд грн, загальні та інші резерви зросли на 13,5% - до 25,393 млрд грн.

Довідка УНІАН. Національний банк України у 2012 році скоротив активи на 5,85%.

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