Базова дефляція в квітні становила 0,1%

Базова дефляція (Базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в квітні 2013 року проти березня 2013 року становила 0,1% (БІСЦ - 99,9%).

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому за даними відомства, в квітні 2013 року проти грудня 2012 року базова дефляція становила 0,3% (БІСЦ - 99,7%), до квітня 2012 року зафіксована інфляція - 0,3%, січень-квітень 2013 року проти січня-квітня 2012 року - інфляція 0,5%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН,інфляція в Україні у квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року становила 0%, проти квітня 2012 року зафіксована дефляція в розмірі 0,8%, з початку 2013 року (квітень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%.

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП темпи зростання ВВП – 3,4%.