9 травня набувають чинності нові кваліфікаційні критерії для учасників держзакупівель

9 травня 2013 року набуває чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель», який встановлює нові кваліфікаційні критерії для учасників процедур закупівель.

Текст закону опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» (№82 від 8 травня 2013 р.).

Згідно з документом, закон набуває чинності на наступний день після ​​його опублікування, і діє до 31 грудня 2015 року.

Законом вносяться зміни до ч. 2 ст. 16 Закону «Про здійснення державних закупівель», якими тимчасово, до 31 грудня 2015 року, встановлюються нові кваліфікаційні критерії для учасників процедур закупівель.

Згідно з новими критеріями, замовник може вимагати від учасника замість наявності обладнання та матеріально-технічної бази, як це було передбачено раніше, наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей і/або центрів обслуговування на території України.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2013 року парламентська більшість ухвалила у другому читанні і в цілому закон про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо зміни конкурсних умов (№0884).

Президент України Віктор Янукович підписав Закон 30 квітня 2013 року.

Нагадаємо, законопроект був прийнятий за основу 2 жовтня 2012, однак остаточного рішення щодо документа Рада так і не ухвалила. Згідно з процедурою проходження законопроектів, у грудні 2012 р. законопроект №0884 знову був поданий на розгляд парламенту.