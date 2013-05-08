Королевська заявляє про "рекордне перевиконання надходжень до Пенсійного фонду"

Надходження від сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України у січні-квітні 2013 року зросли на 9,4% (на 4,6 млн грн) порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 53,293 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це заявила міністр соціальної політики України Наталя Королевська.

Зокрема, у квітні від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду України надійшло 14,9 млрд грн, що становить 108% від плану.

«За результатами квітня ми одержали рекордне перевиконання надходжень до Пенсійного фонду з початку року. Від сплати ЄСВ надійшло 14 млрд 885,8 млн грн. Це 108% від плану, тобто перевиконання - 1,1 млрд грн. Усього з початку року перевиконання надходжень становило 1,8 млрд грн. У цілому до ПФУ за чотири місяці надійшло 53 млрд 293,1 млн грн, що на 4 млрд 588,7 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року», - сказала міністр.

Королевська додала, що при Мінсоцполітики створено спеціальну робочу група з науковців, експертів, фахівців міністерства і Пенсійного фонду, яка працює над осучасненням пенсійних виплат, введенням другого рівня накопичувальної пенсійної системи, а також займається питанням пенсійного віку для жінок.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 р. від сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України надійшло 13,2 млрд грн, що становить 102,5% від плану.

Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше від фактичного показника у 2012 році.

Із 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.

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