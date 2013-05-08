ЄБРР може дати фонду NCH Agribusiness Partners II до 100 млн дол. на проекти в Україні та Росії

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає можливість надання до 100 млн дол. фонду NCH Agribusiness Partners II під керуванням NCH Capital Inc для реалізації проектів в Україні та Росії.

Як зазначається в повідомленні ЄБРР, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, рада директорів банку планує розглянути питання надання фінансування 29 травня.

Згідно з повідомленням, фонд із цільовим обсягом у 1 млрд дол. планує реалізацію проектів у рослинництві та проектів зі створення потужностей зберігання.

Основними ринками для інвестицій стануть Росія та Україна, також фонд матиме можливості для реалізації проектів в інших країнах Центральної та Східної Європи й СНД.

Довідка УНІАН. Фонд NCH Agribusiness Partners L. P. створено в 2007 році для інвестування в сільське господарство.

Керуючу компанію NCH Capital Inc. зі штаб квартирою в Нью-Йорку створено в 1993 році. Спочатку спеціалізувалася на інвестиціях у Росію та країни Балтії. Потім були регіональні офіси в Росії, Румунії, Україні, Латвії, Болгарії, Молдавії та Албанії.