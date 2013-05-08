Гривня на закритті міжбанку зміцнилася щодо долара

У середу, 8 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США несуттєво знизилися - до 8,0700/8,0850 грн/дол. На 12:00 котирування гривні продовжили зниження до 8,1100/8,1260 грн/дол., на час закриття торгів котирування гривні збільшилися до 8,1100/8,1200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро збільшилися до 10,5790/10,6005 грн/євро, на 12:00 - знизилися до 10,6365/10,6635 грн/євро, на час закриття торгів котирування змінилися несуттєво - до 10,6430/10,6620 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні збільшилися до 0,2595/0,2600 грн/рубль, на 12:00 - знизилися до 0,2608/0,2612 грн/рубль, на час закриття - до 0,2609/0,2614 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0865 (+0.0905).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3075/1,3145.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 травня, на час закриття торгів гривня зміцнилася щодо долара США до 8,0700/8,0800 грн/дол., щодо євро - знизилася до 10,5855/10,6050 грн/євро, щодо російського рубля - зміцнилася до 0,2598/0,2602 грн/рубль.