Інфляція в Білорусі за квітень становила 0,5%

Мінськ. У Білорусі інфляція в квітні 2013 року становила 0,5%, повідомили УНІАН у Національному статистичному комітеті Білорусі.

«Ціни виробників промислової продукції в квітні 2013 року порівняно з березнем збільшилися на 0,7%, з груднем 2012 року - на 3,7%, у тому числі на інвестиційні товари - відповідно на 1,2% і на 4,2% , проміжні товари - на 0,8% і на 4,5%, споживчі товари - на 0,2% і на 2%», - зазначають у Білстаті.

Індекс цін виробників сільськогосподарської продукції в квітні 2013 року порівняно з березнем становив 0,1%, з груднем 2012 року - 3,7%, у тому числі в рослинництві - відповідно 1,1% і 10,8%, тваринництві - 0, 9% і 1,4%.

За інформацією Білстату, у будівництві в квітні 2013 року щодо березня ціни стали вище на 2,7%, щодо грудня - на 6,2%, у тому числі на будівельно-монтажні роботи - відповідно на 4,2% і на 7,1 %, машини та обладнання - на 1,2% і на 3,7%, інші роботи і витрати - на 1,8% і на 3,1%.

«Тарифи на перевезення вантажів всіма видами транспорту в квітні 2013 року порівняно з березнем зросли на 0,4%, з груднем - на 7,2%. Тарифи на послуги зв'язку для юридичних осіб та індивідуальних підприємців у квітні порівняно з березнем стали вище на 0,7%, з груднем 2012 року - на 4,7%», - зазначили в Білстаті.

Довідка УНІАН. У січні індекс споживчих цін в Білорусі становив 3%, у лютому - 2,1%, у березні - 1,1%.

Згідно з прогнозом уряду Білорусі на 2013 рік, інфляція не повинна перевищити 12%.

Водночас у недавньому посланні народу і парламенту Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав, щоб інфляція за рік не перевищила 10%.

За підсумками 2012 року інфляція становила 21,8%.

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