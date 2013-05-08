До України за 1-й квартал надійшло грошових переказів на 1 млрд дол.

У першому кварталі 2013 року до України надійшло 1,001 млрд дол., а за межі України переведено 183 млн дол. США (в еквіваленті), за допомогою внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі цього року з використанням внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених як резидентами України, так і нерезидентами, в межах України було переведено 5,041 млрд грн і 3 млн дол. США (в еквіваленті). Порівняльні дані Національним банком не наводяться.

Також повідомляється, що всього на 1 квітня на території України здійснювали діяльність з переказу коштів дев'ять внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами України, з яких п'ять систем впроваджені банками і чотири системи - небанківськими установами. Також на території України функціонували 22 міжнародні системи переказу коштів між фізичними особами без відкриття рахунку, створені нерезидентами. Учасниками таких систем є понад 150 банків України, компанія «Українська фінансова група» і національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта». На 1 квітня вимогам нормативних документів Нацбанку про діяльність платіжних систем відповідають документи 23 міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами.

Як повідомляв УНІАН, до переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, увійшли системи «Юністрім», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юніон Кард», «Анелік», «Золота Корона»,«Швидка пошта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золота Корона - Грошові Перекази», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Міжнародні грошові перекази «Лідер», BLIZKO , Money Exchange, «Алюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Бліц», IntelExpress, «Хазрі».