Єврокомісія пропонує спростити громадянам доступ до базових банківських рахунків

18:27, 08 травня 2013
Фінанси
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Брюссель. Єврокомісія пропонує спростити громадянам доступ до базових банківських рахунків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Комісією проекті Директиви ЄС.

Проект, зокрема, спрямований на вирішення трьох основних питань: покращення можливостей для порівняння вартості банківських послуг з обслуговування рахунків, спрощення процедури переведення рахунку з одного банку до іншого, можливість відкриття банківських рахунків в країні-члені ЄС, в якій громадянин ЄС не проживає.

Так, проект Директиви, зокрема, передбачає зобов’язати банки надавати громадянам інформацію щодо вартості послуг з обслуговування банківських рахунків за стандартною формою.

Крім того, Комісія пропонує закріпити максимальний термін переведення банківського рахунку з одного банку до іншого в 15 днів, або в 30 днів, якщо йдеться про переведення рахунку до банку, що працює в іншій країні-члені ЄС.

У документі також міститься пропозиція щодо можливості відкриття базових рахунків в країнах ЄС, в яких громадянин не проживає. При цьому, проект Директиви пропонує встановити, якими базовими послугами в такому випадку може користуватися громадянин ЄС. Серед них – зняття грошей в банкоматі, банківський переказ, отримання дебетної картки. Овердрафти та кредитні можливості для базового рахунку не передбачаються.

Проект Директиви буде передано на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.

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