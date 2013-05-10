Міжнародна група хакерів вкрала 45 млн. дол. за декілька годин
10:35, 10 травня 2013Фінанси
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Міжнародний злочинний синдикат вкрав 45 млн. дол. протягом декількох годин, зламавши базу даних дебетових банківських карток.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, в Нью-Йорку за підозрою в причетності до цієї афери заарештували семеро осіб. Але американська влада припускає, що вони лише частина синдикату, яка знаходилася в США, а його лідери працюють за кордоном.
Хакери скасували ліміти на зняття готівки з карток двох банків Близького Сходу і потім через своїх спільників зняли гроші близько 4 тис. разів у банкоматах більш ніж у 27 країнах.
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