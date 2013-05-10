Міжнародна група хакерів вкрала 45 млн. дол. за декілька годин

Міжнародний злочинний синдикат вкрав 45 млн. дол. протягом декількох годин, зламавши базу даних дебетових банківських карток.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, в Нью-Йорку за підозрою в причетності до цієї афери заарештували семеро осіб. Але американська влада припускає, що вони лише частина синдикату, яка знаходилася в США, а його лідери працюють за кордоном.

Хакери скасували ліміти на зняття готівки з карток двох банків Близького Сходу і потім через своїх спільників зняли гроші близько 4 тис. разів у банкоматах більш ніж у 27 країнах.