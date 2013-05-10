Проти Берлусконі висунули ще одне звинувачення

Прокуратура Неаполя офіційно зажадала притягнути до суду колишнього прем'єр-міністра Італії, мільярдера Сільвіо Берлусконі у справі про корупцію і підкуп парламентаріїв.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, йдеться про скандальну справу, пов'язану з передачею Берлусконі 3 млн. євро відомому політикові Серджо Де Грегоріо. У 2006 році його було обрано в Сенат італійського парламенту в блоці з партією "Італія цінностей", яку очолював один з головних політичних супротивників Берлусконі, - колишній слідчий Антоніо Ді П’єтро. Потім Де Грегоріо різко змінив свої політичні погляди й уклав союз з прихильниками Берлусконі, що спричинило відставку лівоцентристського уряду Романо Проді, який у січні 2008 року втратив більшість у Сенаті.

У лютому прокуратура Неаполя почала розслідування цієї справи, і Де Грегоріо на допитах дав зізнавальні свідчення. Слідство, зокрема, має у своєму розпорядженні відомості про те, що 1 млн. євро було передано очолюваній політиком асоціації "Італійці у світі", ще 2 млн. євро було переказано на різні банківські рахунки сенатора.

У березні представники прокуратури Неаполя заслухали як свідків у цій справі екс-прем'єра Проді, а також низку видних парламентаріїв від Демократичної партії.

Раніше щодо Де Грегоріо було порушено декілька кримінальних справ за звинуваченням у корупції і пособництві мафіозній діяльності. У червні 2012 року Сенат відмовився позбавити Де Грегоріо парламентської недоторканності. Після лютневих парламентських виборів 2013 року, коли сенаторський мандат Де Грегоріо закінчився, його помістили під домашній арешт.

Наразі щодо Берлусконі проходять декілька гучних судових процесів. 8 травня Апеляційний суд Мілана залишив у силі винесений у жовтні минулого року вирок у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Тоді три роки одразу ж пробачили Берлусконі відповідно до закону про амністію від 2006 року.