Кіпрський МЗС підтвердив, що Росія погодилася пролонгувати кредит Кіпру

Глава МЗС Кіпру Іоанніс Касулідіс підтвердив, що російська сторона погодилася на пролонгацію кредиту його країні, передає агентство Рейтер з посиланням на заяву міністра.

Раніше на початку квітня президент Росії Володимир Путін заявив журналістам за підсумками робочого візиту до ФРН, що Росія на прохання Єврокомісії прийняла рішення про реструктуризацію кредиту Кіпру на 2,5 мільярда євро. На переговорах між Росією і Кіпром в березні обговорювалася пролонгація кредиту на п'ять років і зниження ставки до 2,5% з 4,5%, що рівносильно списанню 10% боргу.

На початку тижня агентство Рейтер повідомило з посиланням на "трійку" кредиторів, що Росія погодилася пролонгувати кредит на два роки.