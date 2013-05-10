Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) майже вдвічі погіршив прогноз зростання ВВП Росії на 2013 рік - до 1,8% з первинних очікувань в 3,5%, йдеться в повідомленні банку, повідомляє Прайм.

Зростання російської економіки сповільнилося в першому кварталі до 1% з 5% роком раніше, що пов'язано із ослабленням попиту на зовнішньому та внутрішньому ринках і слабкістю виробництва.

При цьому аналітики банку вважають, що заходи зі стимулювання економіки Росії можуть повернути її потенціал зростання на рівень 3% вже наступного року. "Тим не менше, ці стимули несуть ризики інфляції і самі по собі не збільшують виробничий потенціал економіки", - відзначають у ЄБРР.

Економісти банку заявляють про необхідність термінових реформ для стимулювання зростання та притоку інвестицій в середньостроковій перспективі. На їхню думку, зростання можна буде досягти тільки проведенням реальних заходів щодо поліпшення інвестклімату. "Для залучення інвестицій бізнес-клімат повинен бути більш передбачуваним і прозорішим, у тому числі для іноземних інвесторів", - вважають в ЄБРР.

Мінекономрозвитку РФ у квітні погіршило прогноз зростання ВВП на 2013 рік до 2,4% з 3,6%, промвиробництва - до 2% з 3,6%, інвестицій в основний капітал - до 4,6% з 6,5%. Глава міністерства Андрій Бєлоусов заявив про ризики вступу російської економіки в рецесію восени цього року, якщо держава не вживатиме спеціальних заходів для стимулювання економіки.

Президент РФ Володимир Путін доручив своєму помічникові з економічних питань Ельвірі Набіуліній, яка в червні очолить Банк Росії, і першому віце-прем'єру Ігорю Шувалову до 15 травня підготувати пропозиції щодо стимулювання економічного зростання.