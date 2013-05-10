ЄБРР прогнозує зниження ВВП України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує незначне зниження (-0,5%) валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році.

Такий прогноз міститься в огляді регіональних економічних перспектив, який має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

«Якщо в 2012 році в Україні спостерігався помірний ріст, близький до стагнації (+0,2%), то в 2013 році, швидше за все, варто очікувати незначного уповільнення (-0,5%) з подальшим відновленням зростання в 2014 році (+2,5%)», - наголошують у повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, економіка України значною мірою залежить від того, що відбувається в єврозоні та Росії. «Уповільнення економічного зростання в цих регіонах продовжить негативно впливати на темпи зростання та економічну стабільність в країні. Загрозу для сталого розвитку також представляє обсяг проблемних банківських кредитів в Україні», - відзначають у банку.

ЄБРР погіршив свої економічні прогнози і заявив про необхідність термінових структурних реформ в країнах Європи з ринками, що розвиваються. Банк погіршив свій загальний прогноз темпів зростання в 2013 року до 2,2%, що набагато нижче рівня 3,1%, який прогнозувався всього чотири місяці тому.

У банку відзначають, що дана зміна прогнозу є, зокрема, результатом уповільнення економічного зростання в Росії, навіть незважаючи на видиме зменшення ризиків впливу негативних процесів в єврозоні. На перегляд прогнозів також вплинула знижена економічна активність в інших великих країнах, таких як Польща і Туреччина.

Водночас, у звіті відзначають, що найбільш значним чинником ризику, який може зумовити подальше погіршення прогнозів, залишається можливість посилення кризи в єврозоні. У звіті також йдеться про те, що процес відновлення розвинених економік Європи може сповільнитися, якщо не будуть прийняті активніші заходи для стимулювання зростання.

За словами головного економіста ЄБРР Еріка Берглофа, нинішнє уповільнення стало «тривожним нагадуванням всьому регіону про необхідність активізувати структурні реформи, які були припинені з початком кризи».

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку в січні поточного року погіршив річний прогноз зростання ВВП України до 1%, тоді як у жовтні 2012 року він прогнозував його на рівні 2,5%.

Світовий банк (СБ) в квітні переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в поточному році з 3,5% до 1%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує нульове зростання ВВП України за підсумками 2013 року. При цьому зростання ВВП в 2014 році, за прогнозами МВФ, може скласти 2,8%.

Згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП за підсумками 2013 складе 2,5% - 3,4%.

Згідно з проектом Бюджетної резолюції, оприлюдненій 10 квітня 2013 року, зростання ВВП України прогнозується на рівні 3%.

Водночас, експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 до 1,2% проти прогнозу зростання в 2,9%, зробленого в листопаді 2012 року.

У прогнозі експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій зростання ВВП в 2013 році може скласти 1,3-1,4% за умови успіху в переговорах України з Міжнародним валютним фондом і виділення кредитів у рамках програми «стенд-бай». У разі провалу переговорів динаміка ВВП може бути негативною - до -3%.

Довідка УНІАН. ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з 1-м кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року).

При цьому порівняно з 4-м кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного фактора показник зростання ВВП склав 0,5%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року склало - 0,2%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,409 трлн грн, у 4-му кварталі 2012 року — 378,56 млрд грн.

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.