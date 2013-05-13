Управління Міндоходів Києва нагадує про крайній термін подання звітності за квітень і 1-й квартал

Головне управління Міністерства доходів і зборів у Києві нагадує платникам податків про необхідність подати декларації про сплату низки податків і зборів до 13 травня включно, а також про крайній термін подання звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій і касової звітності до 15 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, переданому УНІАН.

Зокрема, до 13 травня необхідно подати податкові декларації з податку на додану вартість (звіт за 1-й квартал 2013 року), податковий розрахунок доходів і податків, сплачених з цих доходів, податкові декларації платників єдиного податку 3-6 груп, податкові декларації зі сплати екологічного податку, податку за користування надрами, водою, лісовими ресурсами, про сплату туристичного збору і збору за місця для паркування транспортних засобів.

До 15 травня необхідно подати звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій і книг обліку розрахункових операцій (№ЗВР-1) за квітень 2013 року.

В управлінні також нагадали, що до 1 липня необхідно перейти на подання касової звітності в електронному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Головного управління Міндоходів у Києві в січні-березні 2013 року мобілізували до державного бюджету 7,5 млрд грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.