Держфінінспекція пропонує ввести аудит органів влади

Державна фінансова інспекція України розробила і направила на узгодження у Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі проект закону про введення державного аудиту адміністративної діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування щодо їхньої ефективності і доцільності фінансових витрат на їх утримання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на виконувача обов'язків голови Держфінінспекції Віктора Костюшка.

«Досвід роботи Держфінінспекції свідчить, що введення держаудиту адміндіяльності є актуальним, зокрема для забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни за допомогою припинення зловживань у сфері використання державних ресурсів, зумовлених неправильним виконанням окремими керівниками своїх функцій і завдань, прописаних у законодавстві, і посадових інструкціях», - цитує прес-служба Костюшка.

За його словами, ухвалення законопроекту дозволить інформувати керівництво країни про ефективність і результативність роботи органів влади і місцевого самоврядування щодо виконання покладених на них завдань, функцій і повноважень, а також про якість ухвалених управлінських рішень і забезпечення раціонального використання ресурсів.

«Аудит адміністративної діяльності не розповсюджуватиметься на діяльність суб'єктів господарювання, що повністю відповідає курсу країни на дерегулювання і зменшення тиску контролюючих органів на господарську сферу», - підкреслив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Кабінет Міністрів подав на розгляд до Верховної Ради два законопроекти, які посилюють адміністративну відповідальність чиновників за порушення процедур ліцензування окремих видів господарської діяльності, а також за порушення співробітником контролюючих органів процедур проведення перевірок - термінів державного контролю, періодичності і термінів проведення планових перевірок, порядку проведення перевірок.