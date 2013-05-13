Гривня на відкритті міжбанку в понеділок неістотно знизилася щодо долара

У понеділок, 13 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США неістотно знизилися - до 8,1100/8,1250 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні відносно євро зросли до 10,5275 / 10,5485 грн / євро, щодо російського рубля - до 0,2587/0,2592 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2980/1,2982 (середа - 1,3107/1,3109).

У середу, 8 травня, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США незначно знизилися - до 8,0700/8,0850 грн/дол., До 12:00 продовжили зниження до 8,1100/8,1260 грн/дол., а до закриття торгів встановилися на рівні 8,1100/8,1200 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5790/10,6005 грн/євро, до 12:00 - знизилися до 10,6365/10,6635 грн/євро, до закриття торгів котирування змінилися неістотно - 10,6430/10,6620 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2595/0,2600 грн/рубль, до 12:00 - знизилися до 0,2608/0,2612 грн/рубль, до закриття - до 0,2609/0,2614 грн/рубль.