Україна на міжнародному форумі представить інвесторам кращі проекти в п'яти галузях

Україна готова представити кращі інвестиційні проекти у п'яти галузях народного господарства – паливно-енергетичному комплексі, АПК, освіті, ІТ-сфері і сфері інфраструктури – у рамках проведення Міжнародного форуму інвестицій та інновацій, запланованого на 15-17 травня в Києві і організованого Європейською економічною палатою з торгівлі, комерції і промисловості в Україні (EEIG) за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова організаційного комітету форуму Євген Кудрявцев.

«Учасники форуму обговорять окремі проекти у різних галузях економіки країни – ПЕК, АПК, інфраструктурні проекти (включаючи презентацію нових технологій у будівництві), проекти в ІТ-індустрії, а також проекти в освіті – зокрема представлять проект створення мережі центрів для дітей дошкільного віку», - повідомив Кудрявцев.

Він також звернув увагу на те, що програма форуму складена так, щоб його учасники змогли обговорити як локальні нюанси співпраці держави і бізнесу в нашій країні та за її межами, так і стратегічні питання – наприклад, інтеграційні перспективи України. У зв'язку з цим у рамках форуму буде підписано меморандум про стратегічний розвиток України.

Крім того, гостям представлять різноманітну культурну програму - презентація колекції скіфського золота, дефіле українських дизайнерів, презентація ювелірного дому і фотовиставка, а також Київський бал, який, як очікується, стане щорічним.

«Нам необхідно відновити статус-кво, коли про Україну дізнавалися б і позитивні речі, а не тільки про те, що у нас є Чорнобиль, корупція тощо. Весь світ зафіксує, що в Україні є такий майданчик», - повідомив на прес-конференції Ігор Дідківський, голова опікунської ради EEIG.

Зі свого боку президент EEIG Станіслав Григорський наголосив, що участь у форумі підтвердили практично всі запрошені сторони.

«Підтвердили участь англійці, американці, італійці і навіть Іран. Приїжджають люди, яким цікаві наші підприємства, - КрАЗ, Антонов, наш АПК», - сказав Григорський.

Як повідомляв УНІАН, учасниками Міжнародного форуму інвестицій та інновацій стануть представники ділових кіл 40 країн світу, включаючи Україну. Як відзначав щодо цього радник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак, захід тим і корисний, що організований не владою, а економічною палатою, що, безумовно, зніме будь-які бар'єри на шляху спілкування ділових людей один з одним. А, крім того, участь у такому форумі значною мірою стане корисною для економіки країни і Києва зокрема.

Довідка УНІАН. Європейська економічна палата торгівлі, комерції і промисловості - міжнародна неурядова організація, зареєстрована у формі «Європейської групи з економічних інтересів» у 1998 році. Її цілі – загальна підтримка політичних, економічних, соціальних і екологічних інтересів уряду країн ЄС у рамках приватного сектору.