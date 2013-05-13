Кількість користувачів ключів електронного цифрового підпису перевищила 205 тис.
Кількість абонентів Акредитованого центру сертифікації ключів, що працює при Міністерстві доходів і зборів України, у січні-квітні перевищила 205,2 тис., повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства.
Абоненти отримали майже 300 тис. електронних цифрових підписів.
«Як і раніше найактивнішими користувачами цього сервісу залишаються громадяни та фізичні особи-підприємці», - пояснили в Міндоходів.
У Міністерстві нагадали, що сертифікати електронних ключів можна отримати безкоштовно в 104 пунктах Центру сертифікації електронних ключів.
"Ключі електронного цифрового підпису дозволяють у режимі он-лайн звітувати не тільки перед органами Міндоходів, а й органами державної статистики та Пенсійного фонду України за допомогою безкоштовного сервісу «iFinZvit», - зазначили в Міністерстві.
Як повідомляв УНІАН, Акредитований центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. Видача та генерація ключів є безкоштовною. Щодня центр може видавати до 2 тис. ключів електронного підпису. Витрати на створення центру становили 1,5 млн грн.