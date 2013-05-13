На закритті міжбанку гривня знизилася до долара

У понеділок, 13 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США трохи знизилися - до 8,1100/8,1250 грн/дол., на 12:00 гривня знизилася до 8,1240/8,1320 грн/дол., на момент закриття торгів - до 8,1320/8,1360 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5275/10,5485 грн/євро, на 12:00 - знизилися до 10,5345/10,5510 грн/євро, на момент закриття торгів - до 10,5540/10,5650 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2587/0,2592 грн/рубель, на 12:00 - знизилися до 0,2594/0,2598 грн/рубель. На момент закриття торгів котирування не змінилися.

У Росії курс долар-рубель зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3275 (+0.2275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2945/1,2995.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1100/8,1200 грн/дол., щодо євро - 10,6430/10,6620 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2609/0,2614 грн/рубель.