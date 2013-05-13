7 відділень «Кредитпромбанку» 24 травня припиняють роботу

Сім відділень «Кредитпромбанку» 24 травня припиняють роботу у зв'язку з об'єднанням банку з «Дельта Банком».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Кредитпромбанку».

Згідно з повідомленням, Печерське, Лівобережне, Березняківське, Харківське відділення у Києві, Цюрупінське відділення (Херсонська обл.), Орджоникідзевське відділення (Харків) і відділення №3 у Красноармійську Донецької області «Кредитпромбанку» закриють, а на їх місці відкриють відділення «Дельта Банку». До 23 травня клієнти можуть звернутися до відповідних відділень «Кредитпромбанку» для переоформлення договорів банківського обслуговування на умовах, які пропонує «Дельт Банк».

Як повідомляв УНІАН, операція з придбання основним акціонером «Дельта Банку» Миколою Лагуном 100% акцій «Кредитпромбанку» завершена 28 лютого, процес злиття двох банків буде завершено до 1 липня.

Довідка УНІАН. «Кредитпромбанк» (Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи найбільших банків України.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України. Основними власниками банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).