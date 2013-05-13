Кабмін схвалив проект угоди про уникнення подвійного оподаткування з Катаром

Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди між урядами України і Катару про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 13 травня.

Підписати угоду уповноважили міністра фінансів Юрія Колобова.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 2012 року активно розвиває відносини з Катаром. Минулого року Катар з офіційними візитами відвідали Президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров.

За даними Держмитслужби, у 2012 році Україна виручила від постачання товарів на ринок Катару 6,6 млн дол., що в 3,7 разу менше, ніж у 2011 році. До того ж імпорт з Катару в Україну в грошовому виразі становив 16,5 млн дол., що перевищує показники 2011 року на 5,4%.