Янукович найближчим часом затвердить склад Держкомісії з питань співпраці із СОТ

Найближчим часом Президент України Віктор Янукович підпише Указ про склад Державної комісії з питань співробітництва зі Світовою організацією торгівлі. Про це на брифінгу заявив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АПУ Андрій Гончарук, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«На розгляд Президента, як і передбачалося відповідним Указом, поданий склад цієї комісії. До складу переважно увійшли керівники відповідних відомств. Я думаю, що відповідний Указ щодо складу цієї комісії буде підписаний найближчими днями, цього тижня», - сказав А.Гончарук.

Він зазначив, що після підписання указу про склад комісії до початку червня повинно відбутися її перше засідання, під час якого буде розглянуто низку питань, які хвилюють не лише журналістів, а й закордонних партнерів України - зокрема, щодо перегляду ставок митних тарифів.

Радник Президента також наголосив, що одним із напрямків роботи комісії буде створення відповідного інституту безпосередньо в Женеві, який на постійній основі займатиметься вирішенням усіх питань, пов’язаних з двосторонніми відносинами України і СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня 2013 р. Президент України утворив Державну комісію з питань співробітництва зі Світовою організацією торгівлі.

Як зазначається в указі, комісію створено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України з метою підготовки узгоджених пропозицій з питань забезпечення впровадження єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах із СОТ, державами-членами СОТ, забезпечення національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із державами - членами СОТ.

Головою комісії призначено Гончарука. В.Янукович доручив йому подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.

Згідно з положенням про Комісію, основними її завданнями є підготовка та внесення в установленому порядку узгоджених пропозицій з питань забезпечення впровадження єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах із Світовою організацією торгівлі, державами-членами СОТ, зокрема щодо вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, а також забезпечення національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із державами-членами СОТ; моніторинг виконання Україною та іншими державами-членами СОТ зобов'язань у рамках членства у Світовій організації торгівлі.

Комісія утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комісії, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

До складу Комісії входять керівники (заступники керівників) Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства промислової політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національного інституту стратегічних досліджень, а також за згодою - представник Українського союзу промисловців і підприємців, представник Торгово-промислової палати України, Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями СНД, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями.