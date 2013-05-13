Фонд гарантування вкладів проти зниження суми відшкодування за депозитами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вважає ініціативу про зниження граничної суми відшкодування за депозитами через Фонд гарантування неприйнятною, оскільки це обмежує права громадян.

Про це УНІАН повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, законопроект народного депутата України від ВО «Батькивщина» Тетяни Слюз, згідно з яким сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами буде встановлена на рівні 12 мінімальних заробітних плат відповідно до законодавства про держбюджет на поточний рік, знижує граничне відшкодування за вкладами у 2013 році в 14,5 разу, до 13 764 грн.

Як зазначається в офіційному зверненні Фонду до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності, запропоновані зміни суперечать Конституції України і спровокують відплив коштів вкладників з банківської системи, тому Фонд пропонує комітету не підтримувати цю ініціативу.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від ВО «Батькивщина» Тетяна Слюз пропонує Верховній Раді зменшити граничну суму відшкодування за депозитами через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідний законопроект про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (щодо суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами) зареєстровано у парламенті 29 квітня. Згідно із законопроектом, пропонується замінити існуючу граничну суму до відшкодування у розмірі 200 тис. грн на 12 мінімальних заробітних плат відповідно до Закону про Державний бюджет України на рік ухвалення Національним банком рішення про визнання банку неплатоспроможним.

Згідно з чинним законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб, з жовтня 2012 року максимальний розмір гарантованої суми вкладу неплатоспроможного банку, яка підлягає відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено на рівні 200 тис. грн.

Відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2013 рік, мінімальна заробітна плата з 1 січня п.р. встановлена на рівні 1,147 тис. грн.