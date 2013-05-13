Євросоюз виділив Кіпру перший транш допомоги у розмірі 2 млрд євро

Механізм фінансової стабільності від імені єврозони перерахував у понеділок перший транш допомоги Кіпру в розмірі 2 млрд євро, йдеться в повідомленні МФС, передає РІА «Новини».

Другий транш у сумі до 1 млрд євро буде виділено не пізніше 30 червня, відзначається в повідомленні.

Обидва транші перераховуються готівкою і будуть використані на обслуговування держборгу Кіпру та покриття потреб бюджету.

Єврозона і МВФ у квітні, після приблизно року переговорів, схвалили фінансову допомогу Кіпру, який страждає від проблем банківського сектора, в розмірі до 10 млрд євро. Кошти виділятимуться протягом трьох років. Основна їх частина буде перерахована у поточному році. Передбачається, що МФС виділить до 9 млрд євро, МВФ - до 1 млрд євро.