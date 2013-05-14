На відкритті міжбанку гривня знизилася щодо долара

У вівторок, 14 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1380/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро також знизилися - до 10,5875/10,5985 грн/євро, щодо російського рубля - до 0,2601/0,2606 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3006/1,3008 (понеділок - 1,2980/1,2982).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США трохи знизилися - до 8,1100/8,1250 грн/дол., на 12:00 гривня знизилася до 8,1240/8,1320 грн/дол., на час закриття торгів - до 8,1320/8,1360 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро виросли до 10,5275/10,5485 грн/євро, на 12:00 - знизилися до 10,5345/10,5510 грн/євро, на час закриття торгів - до 10,5540/10,5650 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2587/0,2592 грн/рубль, на 12:00 - знизилися до 0,2594/0,2598 грн/рубль. На час закриття торгів котирування не змінилися.