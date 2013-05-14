Платникам податків Києва у січні-квітні відшкодували 1,8 млрд грн ПДВ

Обсяг відшкодувань податку на додану вартість платникам податків Києва з початку року становив 1,809 млрд грн, із них 280 млн грн відшкодовано в автоматичному режимі, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

Водночас обсяг відшкодувань у квітні ц.р. зріс втричі - до 540 млн грн, що на 381 млн грн більше показника квітня 2012 року.

За інформацією відомства, обсяг відшкодувань, здійснених в автоматичному режимі у квітні, становив 50 млн грн. Автоматичне відшкодування отримали 34 суб'єкти підприємництва.

Також співробітники управління Міндоходів запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ обсягом 21,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, загалом по Україні обсяг відшкодувань ПДВ у 1-му кварталі 2013 року зріс на 20,4% - до 13,7 млрд грн.