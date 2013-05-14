На валютних торгах вівторка можливе зміцнення пари EUR/USD - експерт

На динаміку пари EUR/USD у вівторок, 14 травня, може вплинути публікація даних про зміну індексу економічних очікувань Німеччини від інституту ZEW за поточний місяць - у разі збігу з прогнозом зростання валютної пари може продовжитися до 1,3015-1,3060, стверджують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, якщо надії не виправдаються, і показник виявиться гіршим, ніж очікувалося, то євро може знизитися до рівня 1,2930.

Пара GBP/USD сьогодні може відновитися або консолідуватися біля поточних рівнів. Таку реакцію учасників ринку можна очікувати після публікації даних щодо ринку житла від RICS за квітень - можливе зростання цінового показника. Якщо перспективи сектора почнуть відновлюватися, то це може надати підтримку парі: індекс не виходив на позитивний тренд з червня 2010 року. Таким чином, очікується зміцнення пари вище рівня 1,5300 з метою 1,5340.

Японська єна може трохи консолідуватися перед публікацією даних 15 травня щодо темпів зростання ВВП Японії за перший квартал 2013 року. Опором може стати значення 102,00-102,35.