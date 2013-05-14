Рада ухвалила антикорупційний закон

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 373 з 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено визначити механізм здійснення фінансового контролю шляхом запровадження перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також визначення інституцій, відповідальних за здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Запропоновані зміни також спрямовані на удосконалення положень закону «Про засади запобігання і протидії корупції» за результатами моніторингу його практичного застосування, що стосуються правового регулювання: обмежень щодо спільної роботи близьких осіб; обмежень щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; обмежень щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; механізму проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів або проектів нормативно-правових актів.

Також законом пропонується удосконалити механізми оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; захисту осіб, які повідомили про корупційні правопорушення; внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та надання інформації з нього.

Крім того, законом передбачено деталізувати форму декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з метою забезпечення можливості виявлення на її підставі конфлікту інтересів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його схвалення дозволить забезпечити виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у рамках Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.