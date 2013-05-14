Антимонопольному комітету розширять повноваження

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді розширити повноваження Антимонопольного комітету і суміжних контролюючих органів у частині обґрунтування і проведення розслідувань, спрямованих на дотримання і захист конкуренції на ринках.

Відповідний законопроект №2955 «Про захист економічної конкуренції» зареєстровано в парламенті 7 травня і оприлюднено на веб-порталі Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту, зокрема, сказано, що законопроект регулює процедуру отримання пояснень і іншої інформації, проведення перевірок та інших дій під час збору доказів про випадки і факти порушень ринкової конкуренції. Також документ конкретизує права і обов'язки осіб, які беруть участь у розслідуваннях, а також регламентує проведення спеціальних експертиз, ініційованих у рамках розслідувань.

Підставою для початку розслідування із захисту конкуренції, згідно з законопроектом, є заяви учасників ринку, заяви органів влади, власна інформація АМКУ. Водночас якщо одержана інформація є суперечливою, антимонопольні органи мають право розпочати додаткове розслідування з метою встановити достовірність причин виникнення порушень конкуренції на тому чи іншому ринку.

Розпочате розслідування, пояснюється в законопроекті, оформлюється спеціальним розпорядженням голови територіального відділення Антимонопольного комітету, яке має бути відправлене відповідачу протягом трьох робочих днів.

Водночас АМКУ наділяється правом не відкривати справу і не вести розслідування взагалі у разі, якщо заява про порушення конкуренції насправді є незначною і не чинить істотного впливу на розвиток ринку в цілому. Відмова при цьому має бути мотивованою і також обґрунтованою.

Запропоновані зміни, як очікується, сприятимуть прозорості діяльності комітету і посилять процесуальні гарантії учасників справ.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до липня 2013 року розробити, затвердити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про Державну програму підтримки розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 рр., покликаною обмежити монополізм на різних ринках і зберегти конкурентні відносини в різних сферах і галузях економіки.