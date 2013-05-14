Удосконалено механізм щорічного перерахунку пенсій

Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії”, внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 350 із 399 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено удосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсій незалежно від закону, за яким вони призначені.

Законом удосконалюється механізм щорічного перерахунку раніше призначених пенсій шляхом збільшення заробітної плати, з якої призначена (перерахована) пенсія, на коефіцієнт, який відповідає не менше 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати порівняно з попереднім роком, але не менше росту інфляції. Крім того ним передбачено вважати непрацездатними членами сім'ї дітей до досягнення ними 23 років у період, що не перевищує чотирьох місяців між завершенням навчання за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим (у даний час до непрацездатних членів сім'ї відносять дітей у період навчання в одному із зазначених навчальних закладів).

Законом передбачено віднести до осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, що дасть можливість включати ці періоди до страхового стажу.