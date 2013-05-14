Ситуація з поверненням ПДВ російським інвесторам в Україні покращилася

Москва. Мінекономрозвитку Росії відзначає поліпшення з поверненням ПДВ російським бізнесменам, які інвестували в українську економіку.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

«Повинен зазначити, що міністр економічного розвитку (РФ) Андрій Бєлоусов сказав, що відбувається помітне поліпшення роботи Міністерства доходів і зборів, і це відчувають російські інвестори. Болючою проблемою завжди було в нашій незалежній країні відшкодування ПДВ. Поточний ПДВ відшкодовується автоматично», - сказав Прасолов.

За його словами, залишилося вирішити питання з повернення ПДВ, нагромадженого до створення Міністерства доходів і зборів, деяким великим російським інвесторам.

«Це дуже важливий сигнал для інвесторів, і не лише російських», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України в першому кварталі 2013 року збільшило відшкодування податку на додану вартість на 20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 13,7 млрд грн.

У березні ц.р. кількість платників ПДВ в Україні збільшилася на 3,4 тис. – до 241 тис. Збільшенню кількості платників ПДВ значною мірою сприяло спрощення процедури реєстрації і видачі свідоцтва платника цього податку.

За оперативними даними Державної казначейської служби, обсяг відшкодованого податку на додану вартість в Україні в січні-лютому 2013 року збільшився на 1,5 млрд грн (на 20,7%) порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 8,8 млрд грн.

Вперше за роки незалежності України ПДВ в автоматичному режимі почали відшкодовувати з березня 2011 року. Тоді з 1971 підприємств, що подали документи на відшкодування ПДВ, комп'ютер вибрав лише 24. Решта підприємств не змогла потрапити в список на автоматичне відшкодування ПДВ в основному через дві причини – низька заробітна плата і здійснення ризикових операцій.