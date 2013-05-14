Об'єднання інформаційних баз податкової та митниці спростить податкове адміністрування - експерт

Об'єднання інформаційних баз податкової та митної служб, об'єднаних згідно з Указом Президента від 24 грудня 2012 року в Міністерство доходів і зборів, спростить податкове адміністрування.

Про це йдеться у надісланому УНІАН коментарі керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрія Забловського.

«Наприклад, можуть скасувати довідки, які спочатку брали податківці, щоб потім їх передати митникам», - йдеться в коментарі.

Водночас Забловський не виключив, що процес інтеграції інформаційних баз в короткостроковій перспективі може спричинити деякі незручності для підприємців з об'єктивних причин. «Проте очікуване зростання операційної діяльності новоствореного міністерства зможе бути корисним для державного бюджету, якщо ці дії будуть супроводжуватися адекватним зменшенням фіскального тиску на бізнес», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор економічного департаменту Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Юлія Дроговоз наголошувала, що створення єдиної інформаційної бази Міндоходів сприятиме спрощенню проходження митних процедур суб'єктами підприємництва.

У березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, у тому числі з адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

На Міндоходів такіж покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом та оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.

Раніше міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що під час об'єднання відомств у міністерство буде використано найкращий світовий досвід, зокрема, досвід Великобританії.