ВВП Литви в січні-березні зріс на 3,4%

Вільнюс. ВВП Литви в січні-березні цього року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,4%, повідомили УНІАН у Департаменті статистики Литви.

Також в Департаменті статистики зазначили, що литовська економіка в першому кварталі цього року росла швидше, ніж економіки сусідньої Латвії та Естонії, які, за даними статистичних відомств цих країн, зросли відповідно на 1% і 3,1%.

Згідно з прогнозами Єврокомісії, зростання ВВП Литви в 2013 році становитиме 3,1%, у 2014 році - 3,6%. Прогнозується зниження рівня безробіття: якщо минулого року він був 13,3%, то цього року знизиться до 11,8%, а в 2014-му - до 10%. ВВП Естонії цього року зросте на 3%, Латвії - на 3,8%.

За твердженням Міжнародного валютного фонду, зростання внутрішнього валового продукту Литви залишається одним із найбільш інтенсивних в Євросоюзі.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з першим кварталом 2012 року.