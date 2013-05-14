У Москві відбулося перше засідання українсько-російської комісії із захисту прав інвесторів

У Москві відбулося перше засідання Українсько-російської комісії з інвестиційного співробітництва та захисту прав інвесторів. Про це повідомив власному кореспонденту УНІАН у РФ міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов у Москві за підсумками засідання.

«Сьогодні відбулося перше засідання комісії з інвестиційного співробітництва та захисту прав інвесторів, яку створено за рішенням міждержавної українсько-російської комісії, яку очолюють президенти. Цю комісію очолюють прем'єр-міністри, і її основне завдання не лише вирішувати проблеми, пов'язані з інвестиціями, скажімо, нашого капіталу в Росії або російського - в українську економіку. Це також пов'язано з тим, щоб ми виробляли спільні шляхи й підходи для того, щоб інвесторам добре працювалося в наших країнах», - сказав Прасолов.

За його словами, у засіданні взяли участь представники центробанку, різних міністерств і відомств, великих компаній і банків.

Міністр повідомив, що під час зустрічі визначено коло питань, які сторонам потрібно вирішувати спільно, що дозволить покращити інвестиційний клімат і розуміння правил ведення бізнесу в Україні та Росії.

Прасолов зазначив, що сторони обговорили питання взаємних інвестицій в авіабудівну галузь.

«У найближчому майбутньому буде підготовлено конкретні сценарії... між авіаційною промисловістю РФ і України, після чого цю постанову буде винесено на розгляд комісії», - сказав він.

Окрім цього, російські колеги поставили питання про захист своїх інвестицій у фондовий ринок, які становлять близько 600 млн рублів.

«Ми домовилися, що ми організовуємо спеціальну зустріч за участю представників Мінекономторгівлі та Нацбанку, комісії з цінних паперів для того, щоб послухати їхнє бачення й підготувати рішення, які перед нами ставить російська сторона», - сказав Прасолов.

Він також повідомив, що вже сформовано порядок денний для наступного засідання й ухвалено рішення про створення підкомісії, яку очолять міністри економічного розвитку України та Росії для оперативного розгляду всіх питань і винесення їх на рівень прем'єрів двох країн.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2012 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Україні російські підприємства піддаються націоналізації та рейдерським захопленням.

7 лютого 2012 року на той час Президент Росії Дмитро Медведєв доручив Федеральній службі безпеки (ФСБ) протидіяти спробам потіснити російські компанії на зарубіжних ринках.

27 лютого кандидат у президенти Росії Володимир Путін повідомив, що влада Росії відстоюватиме інтереси російського бізнесу за кордоном.

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