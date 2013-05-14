Гривня на закритті міжбанку у вівторок знизилася щодо долара

У вівторок, 14 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1380/8,1450 грн/дол., на 12:00 — до 8,1445/8,1495 грн/дол., на час закриття торгів - до 8,1480/8,1540 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро також знизилися - до 10,5875/10,5985 грн/євро, на 12:00 — збільшилися до 10,5840/10,5965 грн/євро, на час закриття торгів - до 10,5575/10,5715 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2601/0,2606 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2603/0,2607 грн/рубль, на час закриття — до 0,2607/0,2611 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3525 (+0,0365).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3006/1,3008, а на 15:00 знизилися - 1,2960/1,2962.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1320/8,1360 грн/дол., щодо євро - 10,5540/10,5650 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2594/0,2598 грн/рубль.