Працівники Міндоходів посприяли погашенню боргів із зарплати на 389,2 млн грн

Працівники Міністерства доходів і зборів України в рамках участі в роботі спеціальних комісій з вирішення зарплатних боргів на підприємствах-боржниках у січні-квітні сприяли поверненню зарплатних боргів обсягом 389,2 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

За інформацією міністерства, бюджет отримав 246,1 млн грн податку на додану вартість. Близько 23 тис. суб'єктів підприємництва, що виплачували зарплати менше мінімального рівня, підвищили рівень оплати праці, внаслідок чого бюджет отримав додатково 33,9 млн грн.

Водночас у міністерстві зазначають, що порушення трудового законодавства в частині оплати праці зустрічається на 93% підприємств, що проходять податкову перевірку. «З початку року за результатами перевірок податківці донарахували 134 млн грн податку на доходи фізосіб і штрафних санкцій. Виявлено 28 тис. працівників, які працювали без оформлення трудових відносин. Близько 16 тис. громадян, які працювали без дозвільних документів, офіційно зареєструвалися й сплатили до бюджету 3,8 млн грн податків», - повідомили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн. Частка економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості становила 596,8 млн грн (55,3%), частка підприємств-банкрутів – 423,6 млн грн (39,3%).

У галузевому розрізі найбільший обсяг заборгованості як і раніше зафіксований у промисловості – 565,5 млн грн. Найменший обсяг заборгованості – у сфері мистецтва, спорту та розваг - 698 тис. грн, а також інформації та телекомунікації – 744 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксований у Донецькій області - 253,6 млн грн, найменший – у Чернівецькій області – 346 тис. грн.