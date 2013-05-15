Ситуація в Греції покращується - Fitch підвищило рейтинги країни на два щаблі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Греції в іноземній і місцевій валютах на два ступені - до "B-" з "CCC", прогноз за рейтингом стабільний.

Крім того, агентство підвищило стелю країни за рейтингами держави до "В" з "В-".

Аналітики агентства відзначають прогрес уряду країни в усуненні дефіциту бюджету і рахунку поточних операцій, а також зниження ризику виходу Греції з єврозони.

"Дефіцит рахунку поточних операцій скоротився в 2012 році до 3% з 10% ВВП в 2011 році. Перегляд угоди з ЄС і МВФ дав Греції два додаткові роки (2015-2016) для досягнення первинного профіциту бюджету в 4,5% ВВП. На цьому тлі Fitch очікує, що економічний спад в країні в найближчі два роки буде більш м'яким - зниження ВВП приблизно на 4,3% в 2013 році і слабке відновлення в 2014 році", - йдеться в документі.

Позитивно на рейтингову дію також вплинула поступова стабілізація фінансової системи держави та проведення в країні структурних реформ. За даними Fitch, з середини 2012 року в грецьку фінансову систему було повернуто до 16-17 мільярдів євро у вигляді строкових депозитів, передає РІА "Новини".

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