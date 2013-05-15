На валютних торгах у середу можливе зміцнення євро - експерт

Основною подією для валютної пари EUR/USD у середу, 15 травня, стане публікація попередніх даних за темпами зростання ВВП єврозони за 1 квартал - у разі збігу фактичного значення показника з прогнозом: -0,10% проти -0,60% в 4 кварталі , це може надати підтримку євро, стверджують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Водночас, на їхню думку, якщо фактичне значення буде дещо гіршим за очікування, то євро може продовжити зниження до рівня 1,2900 і далі до 1,2860.

Останні показники свідчать про розвиток позитивних тенденцій в британській економіці і, якщо прогноз щодо інфляції від Банку Англії та темпів зростання економіки сьогодні буде підвищений, GBP/USD може зрости до 1,5300 з подальшою метою 1,5360. Однак якщо цифри залишаться колишніми, то це може спровокувати зниження пари до рівня підтримки 1,5130.

Динаміка USD/JPY сьогодні залежатиме від публікації даних за темпами зростання ВВП Японії за 1 квартал. Новина буде відома ближче до ночі, однак очікуване зростання показника до 0,7% проти 0% у 4 кварталі може надати підтримку японської валюти, на фоні чого пара USD/JPY має шанси до зниження протягом дня. Якщо ж прогнози з ВВП Японії не виправдаються, можливе зростання USD/JPY до 103.00.