Митниці Білорусі та України створять електронну систему обміну інформацією

Мінськ. Сьогодні в пункті пропуску «Нова Гута» на білорусько-українському кордоні відбудеться церемонія офіційного відкриття проекту міжнародної технічної допомоги «Сприяння в створенні електронної системи попереднього обміну інформацією між митними службами Білорусі і України (ПРІНЕКС)».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державного митного комітету Білорусі.

«Цей проект реалізується Державним митним комітетом Білорусі та Міністерством доходів і зборів України в рамках Флагманської ініціативи «Інтегроване управління кордонами» програми Європейського союзу «Східне партнерство», - зазначили в ДМК Білорусі.

Відповідно до проекту, в певних пунктах пропуску на кордоні Білорусі й України, а також в центральних адміністративних будівлях митних відомств країн встановлять і введуть в дію безперебійну захищену систему обміну попередньою інформацією для митних цілей.

Окрім цього, з метою ефективного використання запропонованої системи, яка відповідатиме високим міжнародним стандартам, планується на постійній основі проводити навчальні заходи щодо підвищення професійного потенціалу посадовців митних органів Білорусі й України.

Довідка УНІАН. Реалізація проекту «Сприяння в створенні електронної системи попереднього обміну інформацією між митними службами Білорусі й України (ПРІНЕКС)» забезпечить підвищення інноваційного рівня технічної оснащеності пунктів пропуску на білорусько-українському кордоні, сприятиме спрощенню процедур митного оформлення, скороченню черг транспортних засобів на кордоні і, як наслідок, зниженню транспортних витрат перевізників.

Загальний бюджет проекту становить близько 4 млн євро, з цієї суми майже 3,67 млн євро - фінансування, надане Європейським Союзом. Термін реалізації проекту становить 2,5 року.