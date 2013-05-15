На міжбанку гривня знизилася щодо долара до 8,1500/8,1590 грн/дол.

У середу, 15 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1500/8,1590 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли - до 10,5075/10,5210 грн/євро, щодо російського рубля - також зросли, до 0,2592/0,2596 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2894/1,2896 (вівторок - 1,3006/1,3008).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1380/8,1450 грн/дол., на 12:00 - до 8,1445/8,1495 грн/дол., на момент закриття торгів - до 8,1480/8,1540 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро також знизилися - до 10,5875/10,5985 грн/євро, на 12:00 - зросли до 10,5840/10,5965 грн/євро, на момент закриття торгів - до 10,5575/10,5715 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2601/0,2606 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2603/0,2607 грн/рубль, на момент закриття - до 0,2607/0,2611 грн/рубль.