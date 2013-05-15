Депутати хочуть ввести ввізне мито на книжкову продукцію

Заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський спільно з народними депутатами від «Свободи» Іриною Фаріон, Ігорем Кривецьким та Михайлом Блавацьким зареєстрували у парламенті пакет законопроектів щодо запровадження ввізного мита на книжкову продукцію.

Законопроектами (р.н. 2978, 2979, 2980 від 14.05.2013р.) пропонується внесення змін до Митного та Бюджетного кодексів, а також Закону про Митний тариф України, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

Пояснюючи необхідність ухвалення цих законопроектів, Кошулинський відзначив, що «рівень підтримки національних видавців в Україні не відповідає об’єктивним вимогам часу». Він додав, що видавнича галузь знаходиться в критичному стані. «Щорічно у розрахунку на кожного українця видається менше двох примірників книг. Водночас обсяги видання україномовної продукції – вдвічі менші, а на книжковому ринку України переважає книга російськомовна і книга російського виробництва», - наголосив він.

За його словами, такий стан речей значною мірою пов’язаний із масовим імпортом книжкової продукції, який наразі здійснюється безкоштовно – за нульовою ставкою та фактичною відсутністю в державі дієвої системи підтримки власного книжкового виробництва.

Кошулинський пояснив, що зареєстрованими проектами законів пропонується внести зміни до Митного тарифу України, передбачивши ввізне мито на друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів у розмірі 5%. Також через внесення змін до Бюджетного кодексу України передбачається, що кошти, отримані від ввізного мита на друковану продукцію, надходять до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на поповнення фондів бібліотек книжками українського виробництва українською мовою.

Політик також звернув увагу на те, що, зважаючи на значний дисбаланс книжкового ринку на користь російськомовної продукції, пропонується внести зміни до Митного кодексу України, передбачивши звільнення від оподаткування митом друкованої продукції українською мовою.

Кошулинський переконаний, що ухвалення згаданих документів призведе до створення більш сприятливих умов для розвитку вітчизняної книговидавничої галузі, збільшення частки української книжки на національному книжковому ринку та значне поповнення бібліотечних фондів.