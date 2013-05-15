Мінфін виплатив 23,6 млн дол. купонного доходу за єврооблігаціями 2007 року

Міністерство фінансів України виплатило 23,625 млн дол. купонного доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), випущеними в листопаді 2007 року, повідомляє міністерство на офіційному сайті.

Як сказано у повідомленні, в листопаді 2007 року Україна випустила ОВДП на загальну суму 700 млн дол. США з погашенням у 2017 році. Запозичення ресурсів проводилося за ставкою 6,75% річних.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 травня 2013 року, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 216,456 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,425 млрд грн, нерезидентів - 4,895 млрд грн.

У 2012 році Міністерство фінансів України, в результаті проведення аукціонів із продажу ОВДП, залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.