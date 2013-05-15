Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у І кварталі знизився на 32%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у першому кварталі 2013 року знизився на 31,98% - до 1,987 млрд дол., порівняно з дефіцитом в першому кварталі 2012 року в 2,921 млрд дол.

Про це повідомляє Державна служба статистики на офіційному сайті.

Зокрема, у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, експорт товарів з України знизився на 1,5% - до 15,911 млрд дол., імпорт скоротився на 6,2% - до 17,898 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,89 (у першому кварталі 2012 року - 0,85).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторгівельні операції з партнерами з 202 країн світу.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією в першому кварталі 2013 року скоротився на 35,58% - до 1,731 млрд дол. з 2,687 млрд дол.

За підсумками першого кварталу 2013 року імпорт природного газу зменшився на 17% порівняно з першим кварталом 2012 року - до 2,965 млрд дол., імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) знизився на 83,1% - до 115,376 млн дол., імпорт кам'яного вугілля на 47,4% - до 488,251 млн дол.

У першому кварталі 2013 року Україна скоротила експорт чорних металів на 6,4% - до 3,567 млрд дол., до того ж експорт виробів з чорних металів зменшився на 24,8% - до 627,122 млн дол.

Імпорт машин, обладнання та механізмів, а також електротехнічного обладнання у першому кварталі 2013 року проти першого кварталу 2012 року зріс на 6% - до 2,976 млрд дол., експорт зріс на 0,4% - до 1,603 млрд дол.

Україна в першому кварталі 2013 року скоротила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів на 7,4% - до 1,077 млрд дол., при цьому імпорт знизився на 17,9% - до 1,409 млрд дол.

Експорт зернових у першому кварталі 2013 року проти першого кварталу 2012 року знизився на 5,4% - до 1,477 млрд дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 6% - до 2,074 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Міністерство доходів і зборів повідомляло про зниження дефіциту зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2013 року до 2,0 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-лютому 2013 року становив 902,9 млн дол., що вдвічі менше за дефіцит в 1862,8 млн дол. за січень-лютий 2012 року. Профіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2013 року становив 15,8 млн дол. проти дефіциту 60,5 млн дол. за січень 2012 року.

Дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. в 2011 році. За підсумками 2012 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.