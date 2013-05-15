Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився на 32%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в першому кварталі 2013 року знизився на 31,98% - до 1,987 млрд дол., порівняно з дефіцитом у першому кварталі 2012 року в 2,921 млрд дол.

Про це повідомляє Державна служба статистики на офіційному сайті.

Зокрема, в першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, експорт товарів із України знизився на 1,5% - до 15,911 млрд дол., імпорт скоротився на 6,2% - до 17,898 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,89 (у першому кварталі 2012 року – 0,85).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 202 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Міністерство доходів і зборів повідомляло про зниження дефіциту зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2013 року до 2,0 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-лютому 2013 року становив 902,9 млн дол., що вдвічі менше дефіциту в 1862,8 млн дол. за січень-лютий 2012 року. Профіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2013 року становив 15,8 млн дол. проти дефіциту 60,5 млн дол. за січень 2012 року.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році. За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.