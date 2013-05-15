Міндоходів до осені підготує законопроект про загальнообов'язкове декларування доходів

Міністерство доходів і зборів України має намір завершити підготовку законопроекту про загальне обов'язкове декларування доходів вже через три місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко перед початком засідання Кабінету Міністрів.

«Міністерство сьогодні працює, поспішати з цим законопроектом ми не будемо, а робитимемо його ретельно й системно, але й затягувати не будемо. Я вважаю, що протягом трьох місяців з'явиться проект, який буде винесено на широке обговорення з усіма зацікавленими особами. Лише після обговорення його винесуть на рівень уряду й далі у Верховну Раду», - зазначив Клименко.

Також міністр висловив упевненість, що законопроект підтримають у парламенті, оскільки введення загального декларування може стати компенсаторним механізмом у разі зниження ставок єдиного соціального внеску, який є основним джерелом поповнень бюджету Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, про готовність до введення загального декларування Державна податкова служба, яка увійшла до складу Міністерства доходів і зборів, була готова ще в жовтні 2012 року. Водночас міністр доходів і зборів Клименко звертав увагу, що практика загального декларування доходів може бути введена в 2014 році, коли профільні служби досконально вивчать кращий світовий досвід у цій сфері. У січні 2013 року він заявляв, що питання введення в Україні загального декларування обговорюватиметься із залученням експертів і громадськості, незважаючи на те, що сама по собі ця ініціатива є сучасною й відповідає загальноєвропейським тенденціям.