Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі виріс на 1,3%

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі 2013 року, порівняно з початком року, зріс на 1,3% - до 55,709 млрд дол.

Про це повідомила Державна служба статистики України на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі цього року іноземні інвестори вклали в економіку України 1,560 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 76,25% більше показника першого кварталу 2012 року (885,1 млн дол.). Загальний обсяг іноземних інвестицій, внесених в економіку країни з початку інвестування, на 1 квітня 2013 року становив 55,709 млрд дол., що в розрахунку на душу населення становить 1,227 тис. дол. Інвестиції надходили з 136 країн світу.