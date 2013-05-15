Надходження до зведеного бюджету в січні-квітні зросли на 6,2%

Обсяг надходжень до зведеного бюджету, забезпеченого Міністерством доходів і зборів, у січні-квітні 2013 року становив 134,8 млрд грн, що на 7,9 млрд грн (6,2%) більше аналогічного показника минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко перед початком засідання Кабінету Міністрів у середу, 15 травня.

«Підвищення ефективності адміністрування податків і зборів за рахунок створення Міністерства доходів і зборів, а також заходи щодо детінізації дозволили забезпечити адекватність темпів зростання платежів темпам зростання економіки», - зазначив міністр.

За його словами, зростання надходжень єдиного соціального внеску становило 9,2% при зростанні фонду оплати праці на 5,5%.

«Платникам податків відшкодовано 18,5 млрд грн ПДВ, порівняно з минулим роком відшкодування податку збільшено на 22,6% (+3,4 млрд грн). В автоматичному режимі платникам повернено 7,4 млрд грн податку на додану вартість», - нагадав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держказначейства, доходи державного бюджету України в січні-квітні 2013 року зросли на 5 млрд грн, або на 4,9%, порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 106,1 млрд грн. Згідно з повідомленням, доходи загального фонду держбюджету за січень-квітень цього року зросли на 4,7 млрд грн, або на 5,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 91,4 млрд грн, доходи спеціального фонду - на 0,3 млрд грн, або на 2,1%, до 14,7 млрд грн.