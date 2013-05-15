Міндоходів: закон про антикорупційну політику - крок на шляху євроінтеграції України

Міністерство доходів і зборів позитивно оцінює ухвалення Верховною Радою закону про реалізацію державної антикорупційної політики і вважає його важливим кроком не лише до підвищення ефективності антикорупційних практик в Україні, але й до імплементації європейських стандартів боротьби з корупцією. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко перед початком засідання Кабінету Міністрів.

«Міндоходів завжди займало активну позицію щодо боротьби з корупцією. Ми впровадили низку сервісів – наприклад, «Пульс», проводимо спецоперацію «Кордон - 2013». Вважаємо, що це крок на шляху до євроінтеграції, він відповідає всім європейським стандартам», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Верховна Рада України прийняла в першому читанні і в цілому Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про реалізацію державної антикорупційної політики». Закон визначає механізм здійснення фінансового контролю шляхом введення перевірок декларацій про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, а також визначає інститути, відповідальні за здійснення контролю за дотриманням законодавства з врегулювання конфлікту інтересів.