Міндоходів розраховує на схвалення законопроекту про облік і реєстрацію платників податків

17:28, 15 травня 2013
Фінанси
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Міністерство доходів і зборів України розраховує на схвалення законопроекту про облік і реєстрацію платників податків, винесеного на розгляд Кабінету Міністрів, оскільки цей документ скасовує адміністративні бар'єри при здійсненні цієї процедури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко перед початком засідання Кабінету Міністрів.

«Я впевнений, що законопроект буде сьогодні прийнятий. Ця ініціатива розроблена для виконання національного плану дій і спрямована на спрощення реєстрації платників податків. Ми прибираємо бар'єри, які заважають, і прагнемо робити все, щоб ведення бізнесу було максимально легким», - наголосив він.

За словами міністра, законопроект передбачає низку важливих нововведень, спрямованих на зменшення адміністративних бар'єрів у процесі реєстрації платників ПДВ. Зокрема після ухвалення цього законопроекту в бажаючих зареєструватися платниками ПДВ і єдиного податку не буде необхідності в отриманні свідоцтва про реєстрацію. Достатньо буде лише отримати виписку з відповідних реєстрів.

Відразу ж після реєстрації інформація про взяття суб'єктів господарювання на облік у міністерстві розміщуватиметься на єдиному веб-порталі Міндоходів.

Законопроектом також передбачається скорочення терміну повідомлення банками й іншими фінансовими установами органів Міністерства доходів і зборів про відкриття рахунків платників податків (до 1 дня з 3 днів), а також терміну повідомлення органами Міндоходів про прийняття рахунків або відмову в прийнятті таких рахунків на облік.

Крім того, проектом закону пропонується звільнити платників податків від обов'язку повідомляти в контролюючі органи про зміни в своїх даних, якщо такі зміни внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців.

«Ухвалення законопроекту сприятиме спрощенню процедур відкриття бізнесу й забезпечить вільний та безкоштовний доступ до інформації з державних реєстрів, що містять відомості про суб'єктів господарювання. Наша мета – створити максимально прості й зрозумілі умови для ведення бізнесу в Україні», - зазначив Клименко.

Він нагадав, що минулого року міністерство вже впровадило низку інновацій для платників ПДВ у частині спрощення звітності, зменшення термінів реєстрації. «У результаті - позитивна статистика збільшення кількості платників ПДВ. У квітні 2013 року було зареєстровано на 20% платників ПДВ більше відповідного періоду минулого року (всього 3140 платників - УНІАН)», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві доходів і зборів, створеному на базі податкової й митної служб, на обліку перебуває 1480 юридичних осіб із обсягом доходів понад 500 млн грн, віднесених до категорії великих платників податків.

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